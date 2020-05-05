شكرا لقرائتكم محمود فتح الله: الونش "شايل قلبه" ولا يعرف الدلع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشاد محمود فتح الله، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، بالمستوى المميز الذي ظهر عليه محمود حمدي الونش في الفترة الأخيرة ضمن صفوف الفريق الأبيض.

وقال فتح الله خلال تصريحات خاصة لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" الونش لاعب شايل قلبه.. لا يعرف الدلع ويقدم أداءً رجولياً في كل المباريات".

وعن محمود علاء قال فتح الله:" أحب هذه النوعية من اللاعبين وأراه أفضل مني".

بدأ محمود فتح الله حياته الكروية ناشئا في صفوف غزل المحلة، قبل أن ينضم للفريق الأول ويقدم مستويات مميزة ليخطف الأنظار وينضم لمنتخبات الناشئين، ليواصل مسيرة التألق وينضم للمنتخب الأول لأول مرة عام 2005.

وفي عام 2007، لفت محمود فتح الله الأنظار بقوة بعد التألق مما دفع نادي الزمالك إلى التعاقد معه، وكان انتقاله للأبيض بمثابة شهادة ميلاده كواحد من أفضل المدافعين في الكرة المصرية، وانضم للمنتخب الوطني في أمم أفريقيا 2008 تحت قيادة حسن شحاتة في غانا، وتمكن من حصد البطولة مع المنتخب.

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واصل محمود فتح الله التألق، وكان أحد أفراد الجيل الذهبي للفراعنة الذي توج بآخر بطولة أمم أفريقية عام 2010 في أنجولا، حيث لعب أساسيا مع المنتخب وقتها، كما توج مع المنتخب في دورة الألعاب العربية 2007، ودورة حوض النيل 2010.

خلال مسيرة محمود فتح الله مع نادي الزمالك في الفترة بين عامي 2007 و2014، حصد لقب كأس مصر 3 مرات أعوام 2008 و2013 و2014.

وفي عام 2014، انتقل محمود فتح الله إلى نادي طلائع الجيش، وشارك في 21 مباراة خلال موسم وحيد، قبل أن ينتقل إلى فريق عسكري آخر هو الإنتاج الحربي ولعب معه موسمين خاض خلالها 67 مباراة سجل فيها 18 هدفا، ثم انضم إلى فريق النجمة اللبناني ليلعب معهم نصف موسم فقط قبل فسخ تعاقده.

انضم محمود فتح الله إلى فريق النجوم، قبل أن يقرر الرحيل عن الفريق بعد الهبوط لدوري القسم الثاني، ليعلن اعتزاله كرة القدم نهائياً سبتمبر 2019، بعد مسيرة طويلة مع المنتخب الوطني ونادى الزمالك.