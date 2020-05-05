شكرا لقرائتكم اتحاد التنس الدولي يوقف لاعب مصري مدى الحياة بتهمة الفساد والتلاعب بنتائج المباريات. ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصدرت لجنة النزاهة بالاتحاد الدولى لرياضة التنس، بيان رسمى تقرر فيه إيقاف اللاعب المصرى يوسف حسام المصنف 810 عالمياً حالياً، مدى الحياة بسبب تهمة ألفساد والتلاعب بنتائج المباريات.

وجاء فى البيان ، " أن يوسف البالغ من العمر 21 عاما، تم إيقافه بشكل مؤقت فى مايو 2019 لحين انتهاء التحقيقات وتم حظره مدى الحياة بعد ثبوت إدانته بالتلاعب فى نتائج العديد من المباريات، حسام تآمر مع أطراف أخرى لتنفيذ حملة واسعة من ألفساد المرتبط بالمراهنة على المستويات الأدنى من التنس المحترف، وشمل ذلك 21 خرقا لبرنامج مكافحة ألفساد فى التنس، بما فى ذلك ثمانى حالات من التلاعب بنتائج المباريات وست حالات لتسهيل المقامرة واثنان من استدراج لاعبين آخرين لعدم بذل أفضل الجهود وثلاثة إخفاقات للإبلاغ عن نهج فاسد".

يذكر أن يوسف حسام شقيقه الأكبر كريم الذى تم إيقافه مدى الحياة منذ عامين لنفس الأسباب بالتلاعب بالنتائج .

وأرسلت لجنة النزاهة بالاتحاد الدولى لرياضة التنس ، خطاباً للاتحاد المصرى برئاسة اسماعيل الشافعى ، تفيد فيه ايقاف اللاعب لمدى الحياة .

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أصدرت لجنة النزاهة بالاتحاد الدولى لرياضة التنس، بيان رسمى تقرر فيخ إيقاف اللاعب المصرى يوسف حسام المصنف 810 عالمياً حالياً، مدى الحياة بسبب تهمة ألفساد والتلاعب بنتائج المباريات.

وجاء فى البيان ، " أن يوسف البالغ من العمر 21 عاما، تم إيقافه بشكل مؤقت فى مايو 2019 لحين انتهاء التحقيقات وتم حظره مدى الحياة بعد ثبوت إدانته بالتلاعب فى نتائج العديد من المباريات، حسام تآمر مع أطراف أخرى لتنفيذ حملة واسعة من ألفساد المرتبط بالمراهنة على المستويات الأدنى من التنس المحترف، وشمل ذلك 21 خرقا لبرنامج مكافحة ألفساد فى التنس، بما فى ذلك ثمانى حالات من التلاعب بنتائج المباريات وست حالات لتسهيل المقامرة واثنان من استدراج لاعبين آخرين لعدم بذل أفضل الجهود وثلاثة إخفاقات للإبلاغ عن نهج فاسد".

يذكر أن يوسف حسام شقيقه كريم الذى تم إيقافه مدى الحياة منذ عامين لنفس الأسباب بالتلاعب بالنتائج .

وأرسلت لجنة النزاهة بالاتحاد الدولى لرياضة التنس ، خطاباً للاتحاد المصرى برئاسة اسماعيل الشافعى ، تفيد فيه ايقاف اللاعب لمدى الحياة .