شكرا لقرائتكم المهدي: وليد سليمان قطع شرايينه بسبب الأهلي.. والأحمر فاوضني ورفضت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أوضح المهدي سليمان حارس مرمى بيراميدز أنه انضم للفريق السماوي بداية الموسم الماضين وكان أحمد الشناوي في مرحلة التأهيل من الإصابة، ولعب عدد 10 مباريات قبل أن يشارك الشناوي في حراسة المرمى على حسابه، مؤكدا أنه لا يخشى المنافسة مع الشناوي ويركز في التدريبات.

قال في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس: أنور سلامة مدرب سموحة السابق صاحب فضل كبير عليه لأنه ساعده في بداية مشواره مع الكرة، موضحا أن الأهلي تفاوض معي وقت وجودي في صفوف إنبي عن طريق تامر النحاس وكيل اللاعبين وتفاوض معه 4 مرات الأولى وقت وجودي في إنبي ومرتين خلال وجودي بسموحة والرابعة في الوقت الحالي، عن طريق وكيل أعماله ميدو حزين، ولكن رفضت وطلبت تأجيل المفاوضات لأنه الحارس رقم واحد مع ناديه حالياً، ولكن بالتأكيد شرف لي الانضمام للأهلي.

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كشف أن الفرنسي سباستيان ديسابر أكد له أنه رقم واحد في صفوف بيراميدز مع أحمد الشناوي، مشيرا إلى أن الجهاز الفني أشاد به بعد التأهل للمباراة النهائية ودوري في صعود الفريق، تابع: بعدها محمد العقباوي مدرب حراس بيراميدز أبلغني أنني سأشارك في نهائ كأس مصر ضد الزمالك، ولكن فوجئ بعدها بمشاركة الشناوي وهو ما كان صدمة بالنسبة لي، وتلقيت اتصالا بعدها من العقباوي بعد رحيله أكد أنه لا يعلم سبب تغير القرار بشأن عد مشاركته.

شدد على أن وليد سليمان قطع شرايين يديه بسبب رفض إدارة إنبي بيعه للأهلي بسب حب الحاوي الشديد للقلعة الحمراء، مشيرا إلى أنه لو كان يلعب للأهلي أو الزمالك لانضم للمنتخب منذ 7 سنوات.