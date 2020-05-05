شكرا لقرائتكم المهدي سليمان: علاء عبد الصادق منعني من الانتقال للزمالك 2009 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى المهدي سليمان حارس مرمى بيراميدز أن عصام الحضري حارس مرمى كبير وأسطورة فيي حراسة المرمى وهو من الحراس الكبار، ولم أحصل على فرصة معه لأحدد موقفه من إجباره على الجلوس احتياطيا لي من عدمه، وأرى أن الحضري قبل 2006 لم يكن عليه الحال بعد ذلك، مضيفا أنه كان يستمتع بتحركات إكرامي الكبير خلال تواجده في الملاعب من خلال مشاهدة مباريات قديمة له.

قال في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس: علاقة أحمد ناجي مع شريف اكرامي في المنتخب لم تكن على ما يرام في صفوف المنتخب خاصة أن أحمد الشناوي هو من كان يشارك، إلا أن علاقة إكرامي مع الشناوي كانت طيبة للغاية.

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استطرد: لو تلقيت عرضين من الأهلي والزمالك سأختار النادي الذي سألعب له وأحب الناديين ولم أشجع فريق خلال مشواري ولا أقول هذا الكلام لتواجدي على الهواء، كاشفا أن نلقى عرضا للعب في الزمالك عام 2009، حيث كان يعاني الزمالك من إصابة وضغطت على إنبي للموافقة حتى رضخ لطلبي لأن حلم حياتي اللعب لنادي جماهيري، ووافقوا على رحيلي إعارة لمدة موسم بشرط أن يشارك أساسيا، خاصة مع وجود 4 حراس وهما عامر عامر وعلي لطفي ومحمد أبو جبل.

شدد على ان علاء عبد الصادق المشرف على الكرة بانبي وقتها وضع هذا الشرط لعرقلة انتقالي إلى ميت عقبة، موجها الشكر لكل المدربين أصحاب البصمة معه وأبرزهم أنور سلامة وخالد مصطفى وكل من ساهم في تطوير مستواه.