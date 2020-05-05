شكرا لقرائتكم جيلبرتو: جوزيه سألنى عن فلافيو قلت له هيكون الكريزة على التورتة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الأنجولى سيباستياو جيلبرتو لاعب الأهلى السابق، أن مانويل جوزيه سأله عن أمادو فلافيو قبل التعاقد معه للنادى الأهلى وكنت سببا في استقدامه.

وقال جيلبرتو خلال مداخلة فيديو مع الإعلامى إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورت2: جوزيه سألنى عن فلافيو قبل التعاقد معه قلت له هيكون الكريزة على التورتة والذى سيكمل قوام الفريق، خاصة أنه كان هدافا للدورى الأنجولى ولعبته معاه كثير في الناشئين".

وعن ارتباطه بفلافبو، قال جيلبرتو: إن إتقانى للعرضيات ناتج عن معرفتى بإمكانيات زملائى وتحركاتهم، وخاصة فلافيو الذى يتمير بضربات الرأس، بالإضافة إلى تفاهمه الكبير مع عماد متعب وشكلا ثنائى قوي، فكانوا بيريحونى في إرسال العرضيات.

وعن إصابته، قال جيلبرتو: إن الأهلى وقف جانبي بعد إصابتى مرتين وكانت أوقات صعبة عليا ورجعت للتألق من جديد، وعرض تحمل تكاليف علاجى رغم إصابتى في منتخب أنجولا".

وعن جيله، أكد جيلبرتو أن الأهلى كان يسيطر على القارة الأفريقية مع البرتغالى مانويل جوزيه وأوجد توليفة كبيرة بين اللاعبين، وحصدنا كل البطولات التي لعبنها وتفوقنا على كل الأندية".

Advertisements

وعن منافسيه، قال لاعب الأهلى السابق: حظيت بمنافسه قوية مع الراحل محمد عبد الوهاب الذى كانت تربطنى علاقة قوية معاه وحزنت كثيرا على وفاته، وكذلك سيد معوض الذى كان يمتلك إمكانيات قوية.

وعن جماهير الأهلى قال جيلبرتو: دخلت الأهلى وأنا عندى 21 سنة وارتبط جدا بجماهير النادى ومازالت أعشقهم لذلك أعتبر نفسى ابن النادى وهو ما وجدته من الجماهير".

وأضاف الأنجولى جيلبرتو: أشكر جماهير الأهلى لدعمهم الدائم لى وهم السبب في كل ما وصلنا له في الفترة الذهبية للنادى، مؤكدا مينفعش نحصر الأهلى في جيلى فقط فعندما جئنا وجدنا النادى الأكبر في أفريقيا وله تتويجات كبيرة في مصر".

أوضح لاعب الاهلى السابق: "تعلمت من الأهلى كل شيء، وأن احترام النادى فوق كل شيء وهو ما يعمل عليه كل المنتمين له لذلك تجده في مكانة عالية عن جميع الأندية، وكذلك التواضع مع كل الناس وأن موهبتك لا تعطيك أي شيء دون الاحترام والتواضع وحب الأخرين".

وقال جيلبرتو: أحس دائما بحب الجماهير المصرية، وأكون سعيد جدا بإنجازات الزمالك غريم الأهلى في أفريقى لذك أجد حبا من جماهير الزمالك أيضا.