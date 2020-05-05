شكرا لقرائتكم انتشار الصور المرسومة على صفحات اللاعبين في فترات الحظر المنزلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر عدد كبير من نجوم الكرة، على مدار الأيام الماضية، صوراً مرسومة لهم عبر مواقع السوشيال ميديا المختلفة، ليصبح الأمر أشبه بعادة جديدة في الحجر المنزلي بسبب وباء كورونا المستجد، الذي تسبب في توقف النشاط الرياضي وإبقاء الملايين في منازلهم خوفاً من تفشي الفيروس.

حمدي فتحي لاعب وسط النادي الأهلي نشر صورة مرسومة له عبر حسابه الشخصي على انستجرام، وتعتبر أزمة كورونا بمثابة الفرصة الثانية للاعب الأهلي الذي غاب عن الفريق الأحمر بعد اصابته في غضروف الركبة خلال شهر نوفمبر الماضي، حيث اقتربت عودة فتحي للمشاركة مع الفريق الأحمر.

كما استعرض محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى نادي الزمالك، صورة مرسومة عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام، تلقاها من أحد المعجبين من مشجعي القلعة البيضاء.

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ونشر محمد مجدي قفشة صانع ألعاب النادي الأهلي، صورة عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام، رسمها أحد مشجعي القلعة الحمراء وأرسلها إلى لاعب الأهلي.

وشارك محمود حمدي الونش مدافع الزمالك، متابعيه على موقع انستجرام صورة رسمها له أحد التابعين من عشاق القلعة البيضاء.