شكرا لقرائتكم حمادة أنور: التزام فيريرا سبب نجاحه مع الزمالك وقبل رأسى لهذا السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أن فيريرا المدير الفنى الأسبق للفريق الأبيض كان يحب اللاعب الذي يلتزم بالتعليمات، ويركز في كافة التفاصيل الخاصة بالفريق ولا يترك أي شيء للصدفة.

قال أنور فى تصريحات لبرنامج جمهور التالتة عبر قناة اون تايم سبورتس إن فيريرا كان يملك العديد من مقومات النجاح منذ قدومه للفريق الأبيض قبل سنوات، وتكلل بحصد لقبي الدوري والكأس في موسم واحد.

أضاف:" من أهم اسباب نجاح جوسفالدو فيريرا مع الزمالك أنه كان يملك شخصية قوية ولا يخشى المواجهة مع أي لاعب".

وتابع، أنه اصدر قرارا بعزل اللاعبين عن الجهاز خلال تناول الطعام، كما كان يسأل دائما عن تغذية الفريق ويشدد على ضرورة جلوس اللاعبين مع بعضهم البعض أثناء تناول الوجبات.

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وأشار إلى أن مدرب الزمالك كان قلق في الأمور الخاصة بسفر الفريق في أفريقيا، لمعرفتة بصعوبة التنقل بين تلك الدول.

وحكي أنور أنه قبل مواجهة سانجا بالندي الكونغولي بالكونفدرالية كان يواجه الفريق أزمة خاصة بالطيران لخوض المباراة، ولم يكن أمام الزمالك سوى السفر عن طريق عدة دول ليصل إلى لومابشي المدينة التي تحتضن المباراة، الأمر الذي رفضه فيريرا وطلب تقديم احتجاج للاتحاد الافريقي.

وأكد، أنه حاول وضع حلول لفيريرا ليوافق على خوض المباراة، واقترح عليه أن يسافر على طائرة بها18 مقعد متاح ويصطحب الاساسيين المقرر أن يخوض بهم المباراة، قبل أن يقوم انور بحل الأزمة بتوفير مقاعد اخري لباقي اللاعبين.

وأتم:" بعد هذا الموقف وتحقيق الزمالك للفوز على الفري الكونغولي، اشاد بي أمام اللاعبين وقبل راسي واخبرهم بانني كنت سببا في تحقيق تلك النتيجة الإيجابية".