شكرا لقرائتكم جيلبرتو: سأكون حزينا لو لعب عاشور في نادى آخر.. وأحمد فتحى بطل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الأنجولى سيباستياو جيلبرتو لاعب الأهلى السابق، أنه لا بد وأن يصل مسئولو الأحمر وحسام عاشور قائد الفريق إلى صيغة تفاهم جديدة ترضى الطرفين، مؤكدا أنه سيحزن كثيرا إذا لعب عاشور فى أى ناد آخر بخلاف الأهلى لأنه أحد أبنائه.

وأضاف خلال مداخلة فيديو مع الإعلامى إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورت2: أن أحمد فتحى ظهير أيمن الأهلى لاعب بطل وقدم الكثير، مشيرا إلى أنه على مسئولى الأهلى أن يحموا لاعيبيهم من الرحيل.

وعن جيرالدو قال جيلبرتو: جيرالدو لازم يقدم أكثر ما عنده لكى يحظى بمكان في الأهلى، لأن اللعب في النادى أمر صعب جدا، وأرى أنه لاعب كويس جدا ولكن وجهات نظر المدرب هي الحاسمة ولازم نحترمها.

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وعن مباريات الزمالك، قال جيلبرتو: كل ماتشاتى أمام الزمالك كانت مميزة لأنه يعطيك دافعا كبيرا للتألق، ومن حسن حظى أن جيلى كان بيكسب الزمالك على طول وده سبب فخرى، بالإضافة إلى أن التتويج بالدورى كان مرتبطا بمباراة الأهلى والزمالك".

وتابع لاعب الأهلى السابق: فزت على الزمالك في كل المباريات باستثناء مباراتين فقط، ورقصتى أمام الزمالك كانت عفوية ونتيجة لفرحتى الكبيرة بالتهديف في الغريم التقليدي وفرحة الجماهير.

وعن ارتباطه بفلافيو، أكد جيلبرتو: جوزيه سألنى عن فلافيو قبل التعاقد معه قلت له هيكون الكريزة على التورتة والذى سيكمل قوام الفريق، خاصة أنه كان هدافا للدورى الأنجولى ولعبته معاه كثير في الناشئين".

وقال جيلبرتو: إن إتقانى للعرضيات ناتج عن معرفتى بإمكانيات زملائى وتحركاتهم، وخاصة فلافيو الذى يتمير بضربات الرأس، بالإضافة إلى تفاهمه الكبير مع عماد متعب وشكلا ثنائى قوي، فكانوا بيريحونى في إرسال العرضيات.