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شكرا لقرائتكم أمن الجيزه يتوصل للمتهم بسرقه سياره مدافع الأهلي السابق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف إسلام جابر مدافع الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلى السابق ونادي الداخليه الحالي عن تلقيه اخبار جديده وساره من قبل مديريه أمن الجيزه بخصوص سرقه سيارته اللانسر .
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أكد جابر أ أن رجال الأمن بمديريه الجيزه نجحوا في الوصول للمتهم الذي سرق سيارته وكذلك تحديد مكانها
وأشار اللاعب أن التحريات الاخيره لرجال امن الجيزه كان لها مردود طيب بعد استفادتهم من الفيديوهات الاخيره التي وصلت لهم
الجدير بالذكر أن لاعب الأهلي والجونه السابق تعرض لحادث سرقه لسيارته وبصحبته شقيقه منذ شهر ونصف تقريبآ بمنطقه فيصل وتحرر محضر باسم شقيق اللاعب.
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