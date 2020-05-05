شكرا لقرائتكم المهدي سليمان: انضمام إكرامي لبيراميدز لا يقلقني.. وألعب على أي حارس في مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى المهدي سليمان حارس مرمى بيراميدز أن شريف إكرامي حارس مرمى كبير وأي نادي يتشرف بالتواجد في صفوفه وأي نادي سيستفيد من خبراته، مشيرا إلى أنه الحارس الول بببراميدز وانضمام إكرامي لا يقلقه كما يوجد 3 حراس مرمى كبار في صفوف الفريق السماوي

قال في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس: إكرامي لا يشارك منذ 3 سنوات ومن الصعب تقييمه حاليا، ولعبت 21 مباراة في الموسم الحالي، وبشأن المنافسة سأتفوق عليهما بعملي داخل الملعب كما أنني أحافظ على نفسي بفضل الالتزام في تدريباتي وفي نظامي الغذائي.

شدد على أنه يقدر على المشاركة الأساسية في وجود أي حارس مرمى بمصر، ولكن فيما يخص الشناوي هو حارس مرمى كبير ووصل لمرحلة كبيرة من التألق ولكن لن يجلسه على الدكة من البداية حال انتقاله للأهلي وسيحتاج بعض الوقت ، كما أن الأهلي والزمالك يضيفان لأي لاعب، مشددا على أنه شرط أن تكون حارس مرمى للمنتخب أن تلعب للأهلي والزمالك بدليل أن أحمد ناجي مدرب حراس المنتخب السابق أكد لي أنني سأكون الحارس الأول ولكن لم يستطيع تنفيذ ذلك ووعدني أكثر من مرة بالمشاركة ولم يحدث لأنني لم ألعب للأهلي أو الزمالك.

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أوضح أن بيراميدز فاتحه لتجديد عقده وتركت الأمر لوكيل أعمالي ميدو حزين للتفاوض بالنيابة عني، خاصة بعدما فاتحني هاني سعيد المدير الرياضي وعمرو بسيوني مدير التعاقدات باعتباري الحارس الأول، وأكدوا لي أنه من الواجب أن أحصل على حقي، لأنه لا يصح أن يحصل حارس مرمى بيراميدز على هذا المقابل الذي أتقاضاه حالياً.

شدد على أن أي حارس مرمى سيجلس احتياطيا للمهدي سليمان طالما ملتزم وأساعد فريقي بشكل كبير.