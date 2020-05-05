شكرا لقرائتكم جيلبرتو: مين ميحبش أبو تريكة وبركات مرح والبدرى يستحق تدريب المنتخب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الأنجولى سيباستياو جيلبرتو لاعب الأهلى السابق، أنه يفتقد كثيرا لاعبى الأهلى الذين عاصرهم في النادى لأنه يعتبرهم أشقاءه.

وقال جيلبرتو خلال مداخلة فيديو مع الإعلامى إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورت2: أفتقد لكل لاعبى الأهلى من جيلى لأنه كانوا أشقائى، فمحمد بركات كان يجلب المرح والسرور على لاعبى الأهلى ولكن في الماتشات كان حاجة تانية ويستطيع التعامل مع جميع اللاعبين بطريقة إنسانية، ومين ميحبش أبو تريكة فهو كالنسمة التي يعشقه كل الناس وأحتاج لوقت كثير للكلام عنه.

وعن تدريب البدرى للمنتخب، قال جيلبرتو: حسام البدرى استفاد كثيرا من المدربين الذين عمل معهم في الأهلى ويستحق قيادة منتخب مصر.

وعن أصعب مباراة خاضها مع الأهلى أشار ظهير المنتخب الأنجولى الأسبق كانت أمام الإسماعيلى فى المباراة الفاصلة، التى أقيمت بالمكس وحسمها المارد الأحمر بهدف مقابل للا شىء أحرزه مواطنه فلافيو.

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عن موقف عاشور، قال نجم الأهلى السابق: إنه لا بد وأن يصل مسئولو الأحمر وحسام عاشور قائد الفريق إلى صيغة تفاهم جديدة ترضى الطرفين، مؤكدا أنه سيحزن كثيرا إذا لعب عاشور فى أى ناد آخر بخلاف الأهلى لأنه أحد أبنائه.

وأضاف أن أحمد فتحى ظهير أيمن الأهلى لاعب بطل وقدم الكثير، مشيرا إلى أنه على مسئولى الأهلى أن يحموا لاعيبيهم من الرحيل.

وعن جيرالدو قال جيلبرتو: جيرالدو لازم يقدم أكثر ما عنده لكى يحظى بمكان في الأهلى، لأن اللعب في النادى أمر صعب جدا، وأرى أنه لاعب كويس جدا ولكن وجهات نظر المدرب هي الحاسمة ولازم نحترمها.