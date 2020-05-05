شكرا لقرائتكم المهدي ردا على الحضري بشأن نفسنة الحراس: "عقلية قديمة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف المهدي سليمان حارس مرمى بيراميدز عن كواليس انضمامه لمنتخب مصري بعد تلقيه مكالمة من أحمد ناجي مدرب المنتخب السابق يؤكد له بانه سيكون متواجدا في معسكر المنتخب القادم، مشيرا إلى أنه اجتمع بالحراس وأشاد به وسط الجميع وأكد أنه لو استمر بنفس المستوى سيكون رقم واحد بصفوف المنتخب وهو نفس ما نقله كوبر لي.

قال في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس: أحمد ناجي قال لي ينقصك أمر واحد وهو أن تعمل شكل للكرة أثناء إخراجها، وقلت له هذا شكلي في إخراج الكرة ووجدته يقولي لي "شاهد أحمد الشناوي وتعلم منه"، كاشفا أنه دخل في رهان مع أحمد ناجي على أن الحارس الذي يتصدى لـ5 ركلات جزائية سيحصل على 1000 جنيه من جيبه الخاص، ونجح في التصدي لـ10 ركلات من 13 ركلة وكان يتجب الحصول على 2000 جنيه ولكنه حصل على 1000 جنيه فقط.

أوضح أن أحمد ناجي وعدني بالمشاركة في مباراة الأردن الودية بسبب مستواي الجيد في الدوري واشادة الجميع بي، ويوم المباراة أبلغني أنني سأشارك مع شريف إكرامي بحيث يخوض اكرامي الشوط الأول وأنا الشوط الثاني، ولكن تغير الموقف بين الشوطين لاسيما وأن المنتخب كأن متأخرا بهدف وتأخر مشاركتي.

تابع: فضلت أن أستمر في التسخين بعد انطلاق الشوط الثاني وقال لي ستشارك بعد احراز هدف، ولكن لم أشارك في المباراة التي خسرها الفراعنة بهدف نظيف ، وتكلم بعدها أحمد ناجي وقال لي انت زعلان ورديت عليه بالطبع لأننا خسرنا ولأنني لم أشارك، وفي المبارة التالية اختار محمد الشناوي للمشاركة وكان في صفوف بتروجت وقتها ولكن كوبر رفض وطلب مشاركة أحمد مجدي ، وبعد هذا المعسكر لم أنضم للمنتخب مرة أخرى.

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استطرد: حدثت مشكلة في احدى التدريبات ­­­بين أحمد ناجي وشريف اكرامي قبل مباراة تشاد، وكان من المفترض مشاركة أحمد الشناوي في مباراة واكرامي يجلس احتياطيا ، وبعد أكد ناجي للحراس أنه سيستقدم عصام الحضري للتواجد مع المنتخب، وخسرنا هذه المباراة خارج مصر، وخلال العودة على الطائرة اشتكى لي مما حدث مع اكرامي.

شدد على أن علاقته مع أحمد الشناوي جيدة للغاية ويوجد بينهما علاقة أسرية خارج الملعب ولا يوجد بينهما نفسنة، وعن تصريح عصام الحضري بأنه لا يوجد اثنين في مركز واحد يجبون بعضها رد قائلا: " دي عقلية قديمة"، متابعا" ليس شرطا أن يكون هناك نفسنة بين حراس المرمى بسبب عدم المشاركة".