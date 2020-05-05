فتح الاتحاد السعودي خط مع نجم الأهلي

قامت تقارير موثوق بها بالتأكيد على أن نائب رئيس نادي الاتحاد أحمد كعكي قام بالدخول في مفاوضات مع لاعب النادي الأهلي سلمان المؤشر من أجل القيام بالتعاقد معه طوال فترة الانتقالات الآتية، وسيقوم المؤشر بالدخول مع تعاقد مع نادي الأهلي من أجل السماح له بالدخول في أي مفاوضة مع أي نادي أخر.

أكدت هذه التقارير أن المفاوضات بين كلاً من الكعكي والمؤشر مازالت في بداليتها ولا تقوم الإدارة الاتحادية بالحصول على أي موافقة حتى هذه اللحظة، فلم تقوم بالحصول على موافقة من اللاعب أو رفض وستستمر المفاوضات لحين انتهاء أزمة كورونا التي تمر بها البلاد مع العلم أن جميع الأنشطة الرياضية متوقفة هذه الفترة.