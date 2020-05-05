المهدي: الشناوي سيكون بديلي في الأهلي.. مثل شناوي بيراميدز وكما سيحدث مع إكرامي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

عبر المهدي سليمان حارس مرمى نادي بيراميدز عن ثقته في اللعب أساسياً حتى لو كان منافسه في مركزه أفضل حراس المرمى في مصر.

وفي حوار مع قناة "أون تايم سبورتس 1" قال المهدي سليمان :"أنا الحارس رقم واحد في بيراميدز، أحمد الشناوي يجلس بديلاً، طالما الأمور تحسم في الملعب فأنا الذي سيلعب دائماً".

وأضاف حارس بيراميدز رداً على سؤال حول إمكانية انتقال شريف إكرامي إلى بيراميدز :"سيكون بديلاً أيضاً، أحسم مشاركتي أساسياً من خلال عملي وتركيزي في الملعب وفي التدريبات دائماً".

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وتابع المهدي سليمان :"لو انتقلت إلى النادي الأهلي سيجلس محمد الشناوي بديلأً، لن أقول أن ذلك سيحدث الآن، لأنه منذ كأس العالم يقدم أداء كبير، لكن في كرة القدم تقلبات وسأكون أساسياً خلال وقت لاحق".

وعن مشاركاته في معسكرات المنتخب قال المهدي سليمان :"أحمد ناجي أخبرني في حضور أحمد الشناوي وشريف إكرامي أنني الحارس رقم واحد حال استمراري بنفس الأداء في التدريبات ومع فريقي".

وأنهى المهدي سليمان :"أي حارس في مصر سيجلس بديلاً لي، أرقامي في الفترة الأخيرة مع بيراميدز تؤكد ذلك، بالإضافة إلى تركيزي الشديد في الفترة الحالية من أجل الحفاظ على لياقتي وعملي".