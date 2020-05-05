لاعب الأهلي السابق: حزين لتجاهل الإدارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعرب محمد عبدالجليل، لاعب الأهلي السابق ومدرب قطاع الناشئين في مصر للمقاصة، عن حزنه لتجاهل الأحمر تواجده في النادي.

وقال عبدالجليل، في تصريحات هاتفية لبرنامج "البريمو" عبر قناة "TeN TV": "قضيت 13 سنة مع الأهلي، وقدمت الكثير لقطاع الناشئين لنادي مصر للمقاصة الذي يعتبر من أفضل الفرق في الدوري المصري، وهذا العام هو الـ12 لي معهم".

وأضاف: "لا أحب الظهور عبر وسائل الإعلام والحديث عن كواليس الأمور، لكن محمد رمضان سبق له ترشيحي للعمل في قطاع الناشئين بالأهلي، لكن إدارة النادي رفضت، معللة ذلك بأنني مستهتر وأمزح كثيرا، لكني أغلقت ذلك الأمر".

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وتابع: "أشعر بالراحة حاليا مع مصر للمقاصة ولن أرحل إلا عندما يقرر محمد عبدالسلام رئيس النادي ذلك، لكن لو عرض علي النادي الأهلي العمل في قطاع الناشئين معه سأعتذر، لكني في داخلي سأكون سعيدا لشعوري بتقديرهم لمجهودي".

وأتم عبدالجليل قائلا: "لن أعرض نفسي على الأهلي للعمل في قطاع الناشئين، وما يحزنني هو أنني تعرضت لهجوم كبير وتم منعي من الظهور في قناة الأهلي بسبب ظهوري في قناة نادي الزمالك، الذي لعبت له سنتين وتوجت معه ببطولة إفريقيا".