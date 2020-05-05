محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز أخبار كرة القدم في النشرة الرياضية عن يوم الإثنين 4 مايو 2020.
كلوب: تدريب رونالدو أو ميسي؟ لدي ماني وصلاح
المهدي سليمان: وليد سليمان "قطع شرايينه" للانتقال للأهلي
غريب: الدولة تدعم هدفنا في مونديال طوكيو
جيلبرتو يتحدث عن دوره في قدوم "فلافيو" للأهلي
بعد معاقبة شقيقه.... يوسف حسام لاعب التنس يتعرض للإيقاف مدى الحياة
رئيس وادي دجلة يوضح موقفه من استكمال الدوري
عادل عبدالرحمن: ظلمت نفسي بالعودة للدوري المصري
زكي عبدالفتاح: قوام المنتخب ظهر مع برادلي
أحمد ناجي يكشف واقعة اشتباك الحضري وجوزيه بالأيدي بأحد المعسكرات
كانت هذه تفاصيل خبر ملف الإثنين.. خطاب اتحاد الكرة لكاف.. وكلوب يُشيد بصلاح وماني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.