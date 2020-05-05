حمادة أنور يكشف سبب قيام المدرب فيريرا بتقبيل رأسه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه البرتغالي جوسفالدو فيريرا مدرب الفريق الأسبق كان يملك العديد من مقومات النجاح منذ قدومه للفريق الأبيض قبل سنوات، وتكلل بحصد لقبي الدوري والكأس في موسم واحد.

وقال أنور في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة عبر قناة اون تايم سبورتس:" من أهم اسباب نجاح جوسفالدو فيريرا مع الزمالك أنه كان يملك شخصية قوية ولا يخشى المواجهة مع أي لاعب".

وأضاف، أنه اصدر قرارا بعزل اللاعبين عن الجهاز خلال تناول الطعام، كما كان يسأل دائما عن تغذية الفريق ويشدد على ضرورة جلوس اللاعبين مع بعضهم البعض أثناء تناول الوجبات.

وأوضح أن فيريرا كان يحب اللاعب الذي يلتزم بالتعليمات، ويركز في كافة التفاصيل الخاصة بالفريق ولا يترك أي شيء للصدفة.

Advertisements

وأشار إلى أن مدرب الزمالك كان قلق في الأمور الخاصة بسفر الفريق في أفريقيا، لمعرفتة بصعوبة التنقل بين تلك الدول.

وحكي أنور أنه قبل مواجهة سانجا بالندي الكونغولي بالكونفدرالية كان يواجه الفريق أزمة خاصة بالطيران لخوض المباراة، ولم يكن أمام الزمالك سوى السفر عن طريق عدة دول ليصل إلى لومابشي المدينة التي تحتضن المباراة، الأمر الذي رفضه فيريرا وطلب تقديم احتجاج للاتحاد الافريقي.

وأكد، أنه حاول وضع حلول لفيريرا ليوافق على خوض المباراة، واقترح عليه أن يسافر على طائرة بها18 مقعد متاح ويصطحب الاساسيين المقرر أن يخوض بهم المباراة، قبل أن يقوم انور بحل الأزمة بتوفير مقاعد اخري لباقي اللاعبين.

وأتم:" بعد هذا الموقف وتحقيق الزمالك للفوز على الفري الكونغولي، اشاد بي أمام اللاعبين وقبل راسي واخبرهم بانني كنت سببا في تحقيق تلك النتيجة الإيجابية".