كلوب: تدريب رونالدو أو ميسي؟ لدي ماني وصلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تفادى الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، إعطاء رأيه في نجوم كرة القدم الحاليين مثل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي والأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني.

وقال كلوب، في مقابلة مع قناة "بي إن سبورتس" يوم الإثنين: "إنهم لاعبين رائعين وأستمتع جدا بمشاهدتهم، لكن لو أجبت على ذلك السؤال لا يمكن أن يمر الأمر من دون بلبلة إعلامية".

وأضاف: "لا أحلم بتدريب أي منهم، أنا سعيد تماما بعناصر فريقي الحالي في ليفربول مثل ساديو ماني ومحمد صلاح".

وأتم مدرب ليفربول قائلا: "لا أعرف ما سيحدث في المستقبل وقد نفكر وقتها في الأمر وفقا لموقف الفريق".