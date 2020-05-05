كاف يؤجل حسم مصير أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكدت تقارير إعلامية مغربية، أن إدارة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، قررت تأجيل مناقشة ملف موعد كأس أمم أفريقيا 2021 التي ستقام في الكاميرون.

ووفقًا لما ذكرته قناة المغربية الرياضية، فإن كاف لم يتخذ أي قرار بشأن تأجيل البطولة حتى الآن، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

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وأوضحت القناة، وفقًا لمصادرها التي لم تعلن عنها، أن المجال ما زال مفتوحًا أمام كاف لمعاينة تطور الحالة الوبائية في القارة الأفريقية قبل إتخاذ أي قرار.

وسبق لأحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي أن أكد رغبته في عدم المساس بموعد البطولة المحدد لها خلال شهر يناير القادم، لافتًا لعدم وجود قرار نهائي بهذا الشأن.

الجدير بالذكر أن عدد من البطولات القارية للمنتخبات قد تقرر تأجيلها، من بينها مسابقة كوبا أميركا وكأس الأمم الأوروبية، بالإضافة لدورة الألعاب الأولمبية.