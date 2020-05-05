المهدي سليمان: وليد سليمان "قطع شرايينه" للانتقال للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد المهدي سليمان، حارس مرمى نادي بيراميدز أن الأهلي فاوضه 3 مرات في السنوات الماضية، مشيراً الى أنه حاليا الحارس رقم 1 في بيراميدز ويريد تحقيق البطولات مع ناديه.

وقال المهدي سليمان في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس 1" "شرف لأي لاعب الانضمام للنادي الأهلي، ولو تواجدت في الأهلي أو الزمالك، لكنت شاركت أساسياً مع منتخب مصر لسنوات طويلة".

واستمر "الأهلي فاوضني أول مرة عندما كنت في صفوف إنبي، كنت صغيراً، وإنبي في ذلك الوقت لم يكن يترك لاعبيه بسهولة للأندية".

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وصرح "وليد سليمان رحل للأهلي بعد القصة الشهيرة بقطع شرايينه وذهابه للمستشفى وقتها، هو يعشق الأهلي، كان في بتروجيت ثم انتقل لإنبي، وبعد رفض رحيله للأهلي فعل هذا".

وأضاف "المرة الثانية عندما كنت في سموحة ونشارك في أفريقيا، قبل مباراة مع مازيمبي جلس معي علاء عبدالصادق، وبعد ذلك فرج عامل قال لي أن الأهلي يريد ضمي وأنه سيطلب 15 مليون جنيه".

وأكمل "عاد فرج عامر ليقول لي أن الأهلي عرض 2 مليون جنيه وهو سيطلب 10 مليون، والمفاوضات لم تكتمل".

واختتم "المرة الأخيرة كانت في وقت قريب عن طريق وكيلي ميدو حزين، أكد لي اهتمام الأهلي بي، لكن حالياً أنا رقم 1 في بيراميدز، أريد تحقيق إنجاز مع الفريق أولا".