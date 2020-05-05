المجر تتحدى فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:
أعلن الاتحاد المجري لكرة القدم أن بلاده تستعد لاستئناف نشاطها في 23 مايو الحالي، رغم الانتشار الحالي لفيروس كورونا.
وأوضح الاتحاد على موقعه بالانترنت أن فعاليات الدور قبل النهائي لمسابقة كأس المجر هذا الشهر، على أن تقام مباراتا الإياب في هذا الدور في 27 مايو الحالي.
وأضاف أن بطولة الدوري المحلي ستستأنف نشاطها بداية من 30 مايو بعدما توقفت في الأسابيع القليلة الماضية بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.
وأوضح الاتحاد أن فعاليات الموسم الحالي ستكتمل قبل نهاية يونيو المقبل.
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