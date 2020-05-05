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المجر تتحدى فيروس كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

أعلن الاتحاد المجري لكرة القدم أن بلاده تستعد لاستئناف نشاطها في 23 مايو الحالي، رغم الانتشار الحالي لفيروس .

وأوضح الاتحاد على موقعه بالانترنت أن فعاليات الدور قبل النهائي لمسابقة كأس المجر هذا الشهر، على أن تقام مباراتا الإياب في هذا الدور في 27 مايو الحالي.

وأضاف أن بطولة الدوري المحلي ستستأنف نشاطها بداية من 30 مايو بعدما توقفت في الأسابيع القليلة الماضية بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

وأوضح الاتحاد أن فعاليات الموسم الحالي ستكتمل قبل نهاية يونيو المقبل.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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