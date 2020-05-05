المصري يهاجم اتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد محمد الخولي، نائب رئيس المصري البورسعيدي، أن النادي يتمسك بموقفه بشأن الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، مؤكدا أنه من الأفضل إلغاء المسابقة في ظل تفشي فيروس كورونا.

وقال الخولي، في تصريحات هاتفية لقناة "الزمالك" الإثنين: "سيكون هناك اجتماع للأندية مع وزير الشباب والرياضة غدا الثلاثاء بخصوص مصير الدوري، ولم يتم إبلاغنا بتأجيله كما يتردد".

وأضاف: "موقفنا واضح وأعلناه من قبل، يجب إلغاء الدوري وأبلغنا ذلك لوزارة الشباب والرياضة واللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، أغلبية الأندية اجتمعت على إلغاء كل المسابقات المحلية هذا العام".

وأوضح: "هناك صعوبة في عودة النشاط خلال الفترة الحالية في ظل الوضع الصحي الذي تعيشه البلاد، وصحة المواطن وصحة اللاعبين وكل من ينتمي للمنظومة الرياضية داخل مصر هي الأهم".

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وتابع: "لا نفهم سبب إصرار اتحاد الكرة على عودة النشاط تحت أي ظروف، وكأنهم يضربون بعرض الحائط، نتمنى أن نكون واضحين ونحرص على مصلحة اللاعبين وكل من ينتمي للمنظومة الرياضية".

وأتم نائب رئيس المصري تصريحاته قائلا: "نعاني من أزمة اقتصادية، الأندية (مفلسة) ويجب إلغاء المسابقة، لكن إذا كان قرار الدولة هو عودة النشاط سنكون أول الملتزمين وسننفذ جميع التعليمات".

وكان جمال محمد علي، نائب رئيس اتحاد الكرة، أكد أنه تم إرسال سيناريو عودة الدوري لوزارة الرياضة، بانطلاق التدريبات في بداية شهر يونيو المقبل أو منتصفه مع استئناف المسابقة في منتصف يوليو.

يذكر أن المصري حصد 20 نقطة من 16 مباراة ليحتل المركز العاشر في جدول الدوري الذي يتصدره الأهلي، وذلك قبل توقف المسابقة منذ منتصف مارس الماضي للحد من انتشار فيروس كورونا.