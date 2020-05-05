غريب: الدولة تدعم هدفنا في مونديال طوكيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالقادر سعيد:

أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي أنه وجهازه الفني يدرسون خلال الوقت الحالي كل المنتخبات المتأهلة إلى دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو في العام المقبل.

وتم تأجيل دورة الألعاب الأوليمبية من 2020 إلى 2021 بسبب فيروس كورونا المستجد وتفشيه عالمياً ما أسفر عن ضرورة منع التجمعات والحرص على التباعد الاجتماعي.

وفي تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس" قال شوقي غريب :"لا نجلس متفرجين في فترة التوقف الحالية، نقوم باستغلال الوقت لمتابعة كل منتخبات العالم المتأهلة إلى طوكيو".

Advertisements

وأضاف شوقي غريب :"نتابع منتخبات أوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية والشمالية ومسيرتهم في التصفيات المؤهلة إلى الأوليمبياد ونعد تقرير عن كل منتخب".

وتابع مدرب المنتخب الأوليمبي قائلاً :"هدفنا هو تحقيق إنجاز في دورة الألعاب الأوليمبية وعدم الاكتفاء بالتمثيل المشرف، وهذا الهدف تقوم بدعمه الدولة بالكامل".

وأنهى شوقي غريب :"نثمن قرار فيفا باعتماد مشاركة اللاعبين من مواليد 1997 في دورة الألعاب الأوليمبية، لأنهم هم الذين خاضوا مرحلة التصفيات والمنافسات من أجل الظهور في الأوليمبياد".