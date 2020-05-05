عبد الجليل: حزين بسبب تجاهل الأهلي لي

قال محمد عبد الجليل نجم الاهلي السابق انه حزين بسبب تجاهل إدارة القلعة الحمراء لتواجده داخل النادي خاصة بعد تحقيقه نجاحات كبيرة في قطاع الناشئين بمصر المقاصة .
واضاف عبد الجليل في تصريحات لبرنامج البريمو على قناة Tenمع الاعلامي محمد فاروق انه على الرغم من تواجده بالقلعة الحمراء ١٣ سنة كلاعب حقق الكثير من البطولات الإ انه تم تجاهله خلال الفترة الماضيه من التواجد في قطاع الناشئين خاصة وانه لديه خبرة كبيرة وقاد المقاصة لتحقيق ارقام قياسية في قطاع الناشئين وتطور آداء اللاعبين.
وتابع قدمت الكثير للاهلي اثناء تواجدي ولم ابخل بأي شئ مشيرا الي ان تجاهل مسؤلين القلعة الحمراء يُعد امر غريب بعد المستوى المميز الذي ظهرت عليه مع المقاصة خلال الفترة الاخيرة
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