زكي عبد الفتاح يكشف سر خُسارة المنتخب أمام غانا بسداسية

كشف زكي عبد الفتاح مساعد مدرب حراس مرمى لوس أنجلوس أن ظروف مباراة المنتخب المصري أمام غانا في تصفيات مونديال 2014 كانت غير طبيعية والأمور كانت صعبة قبل المباراة .
وأضاف عبد الفتاح في تصريحات خاصةلبرنامج "البريمو" على قناة "Ten" مع الإعلامي محمد فاروق أن قبل هذه المباراة كانت الظروف في مصر صعبة وكان له تأثير سلبي على اللاعبين بشكل كبير خاصة وأن ظروف البلد في هذا التوقيت كانت متوترة جداً وهذا أثر على آداء اللاعبين وسبب لهم ضغط عصبي كبير في المباراة وآدت إلى الخسارة الكبيرة وعدم الوصول لكأس العالم .
وتابع أن المنتخب قدم مستوى مميز في التصفيات وكان يستحق التواجد في المشاركة في كأس العالم .
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