عبدالله عطيف يواصل برنامجه التأهيلي

يواصل عبدالله عطيف لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي برنامجه التأهيلي أستعدادا للعودة للمشاركة في تدريبات الفريق عقب إنتهاء فترة توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس كورونا. تعرض عبدالله عطيف لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة، خلال مباراة فريقه الهلال ضد شباب الأهلي دبي الإماراتي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا. خلال مباراة فريقه الهلال ضد شباب الأهلي دبي الإماراتي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا. ونشر عطيف، فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور "إنستجرام"، اليوم الإثنين فيديو وهو يواصل برنامجه التأهيلي، رفقة أخصائي العلاج الطبي، من أجل سرعة التعافي. فيديو وهو يواصل برنامجه التأهيلي، رفقة أخصائي العلاج الطبي، من أجل سرعة التعافي. ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صدارة جدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد ٥١ نقطة. وكانت وزارة الرياضة أعلنت تعليق النشاط الرياضي في السعودية بمختلف الألعاب الرياضية وكافة البطولات والمسابقات وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا .

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