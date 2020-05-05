زكي عبد الفتاح: منتخب مصر يفتقد للكوادر والأسماء الجديدة

أكد زكي عبد الفتاح مساعد مدرب حراس مرمى لوس أنجلوس الأمريكي أن الكرة المصرية تحتاج إلى كوادر جديدة خلال الفترة القادمة لتطوير المنظومة في المستقبل .

وأضاف عبد الفتاح في تصريحات

خاصة لبرنامج "البريمو" على قناة "Ten" مع الإعلامي محمد فاروق أن حسام غالي وحسني عبد ربه كوادر شابة مميزة جداً وفي حالة تواجدهم داخل إتحاد الكرة المصري سيكون لهم دور قوي وفعال خاصة وأنهم يتمتعون بشخصية قوية ولديهم فكر مختلف .

وتابع أنه لايتمنى تواجد نفس الأسماء السابقة لإنتخابات إتحاد الكرة القادمة ونتطلع لظهور كوادر وأسماء جديدة تضيف للمنظومة من أفكار وخطط جديدة .