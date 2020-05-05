زكي عبد الفتاح: منتخب مصر يفتقد للكوادر والأسماء الجديدة

أكد زكي عبد الفتاح مساعد مدرب حراس مرمى لوس أنجلوس الأمريكي أن الكرة المصرية تحتاج إلى كوادر جديدة خلال الفترة القادمة لتطوير المنظومة في المستقبل .
وأضاف عبد الفتاح في تصريحات
وتابع أنه لايتمنى تواجد نفس الأسماء السابقة لإنتخابات إتحاد الكرة القادمة ونتطلع لظهور كوادر وأسماء جديدة تضيف للمنظومة من أفكار وخطط جديدة .
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