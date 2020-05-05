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اهلي جدة يسعي لتجديد عقد سلمان المؤشر

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تسعي إدارة نادى أهلى جدة برئاسة أحمد الصائغ لتجديد عقد سلمان المؤشر جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقامت إدارة النادي الأهلي بالتواصل مع اللاعبين التى تنتهي عقدهم بنهاية الموسم الحالي.

يأتى علي رأس الاعبين التى تنتهي عقدهم بالنهاية الموسم الرياضي الحالي كل من: حسين عبدالغني، وياسر المسيليم، وسلمان المؤشر.

وكشفت صحيفة أن إدارة  أهلى جدة حريصة على استمرار جميع اللاعبين وعلى إبعادهم عن المؤثرات الخارجية حتى يكتمل الموسم الرياضي الحالي بعد انتهاء فترة توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس ، ولذلك تتواصل مع جميع اللاعبين خاصة المنتهية عقودهم.

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وأضافت أن الإدارة تواصلت خلال الأيام الماضية، مع الثلاثي حسين عبدالغني، وياسر

المسيليم، وسلمان المؤشر، وتأكدت تمامًا بعدم وجود أي مفاوضات من أندية أخرى معهم.

وأوضحت التقارير الصحفية بأن الإدارة قامت بتأمين بقائهم بعد أن اتفقت معهم على بعض التفاصيل فيما يتعلق بمواصلة مشوارهم مع الفريق، في ظل رغبتهم أيضًا في الاستمرار.

وتتنافس عدة أندية بالدوري السعودي علي ضم سلمان المؤشر جناح الفريق بنادي أهلي جدة و يأتى على رأسها نادي اتحاد جدة.

وانضم سلمان المؤشر لصفوف فريق الأهلي موسم 2014 قادمًا من الوحدة السعودى.

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