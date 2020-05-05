عادل عبد الرحمن: اتحاد الكرة سبب فشل المنظومة الكروية في مصر

أكد عادل عبد الرحمن لاعب المنتخب المصري السابق أن مجلس إتحاد الكرة هو سبب فشل المنظومة الكروية في مصر خلال الفترة الأخيرة.

وأشار لاعب المنتخب الوطني السابق في تصريحات خاصة لبرنامج

"البريمو" على قناة "Ten" مع الإعلامي محمد فاروق أن الكورة في مصدر ماشية بالعلاقات كيف يعود شوقي غريب للمنتخب الأولمبي بعدما فشل في قيادة المنتخب الأول ونفس الأمر مع حسام البدري مضيفاً إلى أن الإختيارات في الأجهزة الفنية للمنتخب تُدار بالعلاقات والمصالح الشخصية .

وتابع الكرة في مصر تفتقد إلى الإحترافيه في التعامل وتواجد العدل في الإختيارات حسب كفاءة الجهاز الذي سيتولى المسؤلية .