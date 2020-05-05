عادل عبد الرحمن يكشف السبب الرئيسي في فشل أندية القمة بالدوري

قال عادل عبد الرحمن نجم الأهلي السابق أن هُناك مدربين كُبار بالدوري المصري رحلو من أنديتهم بفضائح ماديه كبيرة ثم عادو إليها مرة أخرى بعد فترة . وأضاف لاعب الأهلي السابق في تصريحات خاصة لبرنامج "البريمو" على قناة "Ten" مع الإعلامي محمد فاروق أن إختيارات مجالس إدارات الأندية الكبيرة ليست بالكفاءة أو الخبرات وإنما بالعلاقات مشدداً إلى أن هذا سبب رئيسي من فشل هذه الأندية في الوصول إلى تحقيق البطولات خاصة وأن هؤلاء المدربين لا توجد لديهم خبرات كبيرة لكي يعودو مرة أخرى لقيادة نفس الفريق . وإنما بالعلاقات مشدداً إلى أن هذا سبب رئيسي من فشل هذه الأندية في الوصول إلى تحقيق البطولات خاصة وأن هؤلاء المدربين لا توجد لديهم خبرات كبيرة لكي يعودو مرة أخرى لقيادة نفس الفريق .

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