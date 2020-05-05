عادل عبد الرحمن: أخطأت بالعودة إلى مصر لهذا السبب

قال عادل عبد الرحمن لاعب الأهلي السابق أنه ظلم نفسه بالعودة إلى مصر وترك التدريب في السعودية خاصة بعدم المستوى المميز الذي قدمته في الدوري السعودي.

وأضاف لاعب الأهلي السابق في تصريحات خاصة لبرنامج "البريمو" على قناة "Ten" مع الإعلامي محمد فاروق أنه حقق أربع بطولات في الدوري السعودي وحصل على أفضل مدرب أجنبي مشيراً

إلى أنه إتخذ القرار الخطأ بالعودة إلى مصر مرة أخرى .

وأعرب أن الكرة في مصر تُدار بطريقة خاطئة وليست بالخبرات ولكن بالعلاقات وهذا سبب كبير من تدهور حال الدوري المصري لعدم تواجد الإحترافيه في التعامل .