نيمار يرفض أموال باريس سان جيرمان ويتمسك بحلم برشلونة

رفض نيمار دي سيلفا نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي تجديد عقده مع فريقه الباريسي.
اشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن نيمار رفض تجديد عقده مع ناديه باريس سان جيرمان، خلال الأيام الماضية، لافتة إلى أن ذلك الأمر يؤكد رغبته بالعودة لصفوف ناديه السابق، برشلونة.
وأضافت الصحيفة الإسبانية أن نيمار رفض الحصول على 100 مليون
الباريسي، من أجل تسهيل عودته بشكل أسرع إلى أسوار كامب نو.
وتابعت، أن نيمار لديه نيه في حال عودته لصفوف نادي برشلونة أن يتقاضى نقص ما يتقاضاه مع ناديه
وحاول نيمار الصيف الماضي، الضغط على إدارة ناديه من أجل تركه يرحل لصفوف نادي برشلونة لكنه إدارة نادي باريس سان جيرمان رفض التفريط في نجمه، لأنه من ابرز العناصر والنجوم بالفريق.
ورحل نيمار عن صفوف نادي برشلونة في الانتقالات الصيفية لعام 2017، إلى نادي باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو، ليصبح نيمار اللاعب الاغلى في تاريخ كرة القدم.
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