لعب أسطورة البرازيل “روبرتو كارلوس” بين صفوف نادي ريال مدريد الاسباني فى الفترة من 1996 الى 2007، وكان يعتبر أعظم ظهير أيسر في العالم، وقد عرف بضرباته الحرة القوية وسرعته الفائقة، وفى هذا السياق نستعرض معكم فيديو جميع اهداف روبرتو كارلوس مع نادي ريال مدريد الإسباني.

وصلت عدد مشاركات روبرتو كارلوس مع ريال مدريد فى الدوري الاسباني الى 370 مباراة، سجل خلالها 47 هدفاً، واستطاع ان يفوز مع الفريق بأربع ألقاب فى الدوري، وثلاث ألقاب فى كأس السوبر الاسباني، خلال 11 عام مع النادي الملكي.

وسجل كارلوس 16 هدفا مع ريال مدريد بمختلف المسابقات القارية خلال 109 مباراة، وتُوج مع الفريق ببطولة دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات مواسم (1997–98، 1999–2000، 2001–02)، وكأس السوبر الأوروبي عام 2002، وكان وصيفاً لجائزة الكرة الذهبية عام 2002 والذي فاز بها الظاهرة رونالدو مهاجم الريال وقتها.

يذكر ان روبرتو كارلوس قد اختير من قبل صحيفة ماركا ضمن أفضل أحد عشر لاعبا أجنبيا في تاريخ ريال مدريد، واختاره بيليه ضمن قائمة أفضل 125 لاعب حي عام 2004، وفى عام 2007 توجه إلى تركيا للعب مع نادي فنربخشة لمدة ثلاثة مواسم.

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إليكم فيديو جميع اهداف روبرتو كارلوس مع نادي ريال مدريد الإسباني

فيديو اجمل أهداف روبرتو كارلوس مع نادي ريال مدريد الإسباني (1)

فيديو اجمل أهداف روبرتو كارلوس مع نادي ريال مدريد الإسباني (2)