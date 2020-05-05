مورينيو يسعى لضم نجم وسط برشلونة “راكيتيتش” إلى توتنهام

أفادت تقارير صحفية اسبانية، ان توتنهام بدأ مفاوضاته بالفعل مع لاعب خط الوسط الدولي الكرواتي “إيفان راكيتيتش”، بعدما قررت إدارة برشلونة عدم تجديد عقده داخل قلعة “الكامب نو”.

ويدخل راكيتيتش عامه الأخير من عقده مع برشلونة بداية الموسم المُقبل، حيث ينتهي تعاقده مع النادي الكتالوني في يونيه 2021.

وتحرص إدارة البلوجرانا على الاستفادة من قيمة انتقال اللاعب في الميركاتو الصيفي المُقبل للمساعدة في تخفيف مخاوفه المالية وسط جائحة فيروس كورونا، بدلاً من خسارته مجانًا في فترة الانتقالات الشتوية 2021.

ووفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن توتنهام مُصر على التعاقد مع راكيتيتش في فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة، في ظل معاناة الفريق هذا الموسم من أزمة واضحة في مركز خط الوسط، بعدما رحل “كريستيان إريكسن” إلى إنتر الإيطالي في الميركاتو الشتوي الماضي، مع عدم اقتناع مورينيو بـ”تانجي ندومبيلي وجيوفاني لو سيلسو”.

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وكان مورينيو قد صرح في وقت سابق بأنه يرى “راكيتيتش” أفضل لاعب خط وسط في العالم.

وانضمت العديد من الأندية الأوروبية إلى صراع التعاقد مع راكيتيتش، ولعل أبرزها يوفنتوس والإنتر، وانضم إليهما مؤخرًا إشبيلية وأتلتيكو مدريد وفياريال، واليوم بات توتنهام جزءًا من هذا الصراع بعدما أبدى “مورينيو” رغبته في التعاقد مع النجم الكرواتي.

وذكرت الصحيفة أن إدارة برشلونة تشترط الحصول على 25 مليون يورو من أجل الموافقة على رحيل اللاعب صاحب الـ32 عامًا في الميركاتو الصيفي المُقبل.