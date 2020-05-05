نيمار يوافق على تقليص راتبه للنصف من أجل برشلونة

وافق مهاجم باريس سان جيرمان “نيمار جونيور” على تخفيض أجره بنسبة 50٪ لضمان العودة إلى نادي برشلونة، خلال الميركاتو الصيفي القادم، حيث لن يصبر أكثر من ذلك في العاصمة الفرنسية.

وارتبط برشلونة بتحرك نحو نجمه السابق في صفقات صيف 2019، ولكن أشيع أن الإدارة اصطدمت بطلبات البي أس جي للحصول على مبلغ 200 مليون يورو مقابل اللاعب البرازيلي.

ووفقًا لغلاف صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتلونية في عددها ليوم الاثنين، فقد أعلنت موافقة صاحب الـ28 عامًا على الانتقال إلى برشلونة، مقابل تخفيض راتبه إلى النصف تقريبًا، حيث يتحصل حاليًا على 34 مليون يورو سنويًا رفقة بطل فرنسا.

ويشير التقرير إلى أن نيمار قد رفض بالفعل عرض تجديد بقيمة 100 مليون يورو في العاصمة الفرنسية، من أجل التواجد رفقة أصدقائه في كتلونيا، حيث يريد نجوم برشلونة عودته كما يريد هو العودة إليهم.

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وطبقًا للتقرير ذاته يمكن لإدارة باريس سان جيرمان خفض السعر إلى 150 مليون يورو في الأسابيع المقبلة، مع عدم رغبة نيمار في تمديد إقامته إلى ما بعد يونيو 2022.

وفي سياق متصل، يمكن أن تكون إدارة برشلونة منفتحة لإعادة نجم سانتوس السابق إلى الدوري الإسباني، ولكنهم أيضًا ارتبطوا بشدة بالتحرك نحو مهاجم إنتر “لاوتارو مارتينيز”، والذي يمتلك شرطًا جزائيًا بقيمة 111 مليون يورو في الجوزيبي مياتزا.

ومن المنطق نظرًا للتأثير المالي لوباء فيروس كورونا، فمن غير المرجح أن يوقع بطل إسبانيا مع كلا اللاعبين، مما يعني أنه سيتعين على المدرب “كيكي سيتين” إعطاء أولوية لانتقال واحد بينهما.