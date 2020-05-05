رياضة | وكيله: قيمة باهر المحمدي تصل لـ٢٠٠ مليون جنيه ومن الصعب انتقاله لأي ناد في مصر

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 5 مايو 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر وكيله: قيمة باهر المحمدي تصل لـ٢٠٠ مليون جنيه ومن الصعب انتقاله لأي ناد في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمد شيحة وكيل أعمال باهر المحمدي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي على صعوبة انتقال اللاعب إلى صفوف الأهلي أو الزمالك في الصيف المقبل.

شيحة أضاف في تصريحات تلفزيونية عبر قناة أون تايم سبورت :"من الصعب انتقال باهر للأهلي أو الزمالك قيمته تبلغ ٢٠٠ مليون جنيه".

وتابع :"باهر عقده لا يزال مستمر مع النادي الإسماعيلي لمدة ٣ مواسم".

وأشار :"من الصعب انتقال باهر لأي ناد مصري لأن الأندية المصرية لن تكون قادرة على دفع القيمة المادية للاعب".

وزاد :"رأينا قيمة انتقال أحمد فتحي إلى بيراميدز اعتقد أن باهر المحمدي قيمته تصل لـ٢٠٠ مليون جنيه، فلا يزال أمامه من ١٠:١٢ سنة أخرى يستطيع خلالهم اللعب".