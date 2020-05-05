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رياضة | الظاهرة رونالدو يصدم الدون بسبب التشكيل المثالي

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كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 5 مايو 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر الظاهرة رونالدو يصدم الدون بسبب التشكيل المثالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن الظاهرة البرازيلية رونالدو نازاريو نجم وإنتر ميلان وأسطورة البرازيل السابق كشف عن تشكيلته المثالية لأفضل 11 لاعبًا عبر التاريخ.

وأشارت صحيفة ماركا الإسبانية إلى أن تشكيلة البرازيلي رونالدو شهدت تواجد الأرجنتيني ليونيل نجم وقائد بالإضافة إلى تشافي هرنانديز ويوهان كرويف. وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الظاهرة البرازيلية تجاهل الدون البرتغالي نجم يوفنتوس الإيطالي. 

وكشفت الصحيفة الإسبانية عن التشكيل المثالي للظاهرة البرازيلية الذي جاء كالآتي :-

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حراسة المرمى: خوسيه إريبار

خط الدفاع: باولو مالديني وفرانز بيكنباور وكافو

خط الوسط: دييجو أرماندو مارادونا وتشافي هيرنانديز وزين الدين زيدان ويوهان كرويف

خط الهجوم: بيليه وألفريدو دي ستيفانو وليونيل ميسي

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