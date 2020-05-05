رياضة | جيلبرتو: لا اتخيل حسام عاشور بقميص غير الأهلي.. وهذه رسالتي للجماهير الحمراء

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 5 مايو 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر جيلبرتو: لا اتخيل حسام عاشور بقميص غير الأهلي.. وهذه رسالتي للجماهير الحمراء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت ٢ :"لا اتخيل حسام عاشور بمقيص أخر غير الأهلي".
وتابع :"محمد بركات كان يتعامل معنا بشكل رائع وبإنسانية وهو لاعب رائع".
وأشار :"افتقد لمحمد أبو تريكة ومن منا لا يفتقد كان كالنسمة في الهواء وأحتاج لـ٤ساعات للحديث عنه".
وأردف :"حسام البدري استفاد جيدًا من المدربين الذين عمل معهم ويستحق قيادة منتخب مصر":
وزاد :"اتمنى التوفيق لمنتخب مصر تحت قيادة البدري الذي اعتقد بأنه سيحقق النجاحات".
وأتم حديثه :"أشكر جمهور النادي الأهلي على مساندتهم لي طوال ٨ سنوات قضيتها داخل النادي وكانو يساندوننا وقت الصعوبات قبل الأزمات وأشكرهم كثيرًا".