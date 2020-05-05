رياضة | جيلبرتو: لا اتخيل حسام عاشور بقميص غير الأهلي.. وهذه رسالتي للجماهير الحمراء

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 5 مايو 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر جيلبرتو: لا اتخيل حسام عاشور بقميص غير الأهلي.. وهذه رسالتي للجماهير الحمراء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الأنجولي جيلبرتو لاعب الأهلي السابق إنه لا يتخيل ارتداء حسام عاشور قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر بقميص غير الأهلي.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت ٢ :"لا اتخيل حسام عاشور بمقيص أخر غير الأهلي".

وتابع :"محمد بركات كان يتعامل معنا بشكل رائع وبإنسانية وهو لاعب رائع".

وأشار :"افتقد لمحمد أبو تريكة ومن منا لا يفتقد كان كالنسمة في الهواء وأحتاج لـ٤ساعات للحديث عنه".

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وأردف :"حسام البدري استفاد جيدًا من المدربين الذين عمل معهم ويستحق قيادة منتخب مصر":

وزاد :"اتمنى التوفيق لمنتخب مصر تحت قيادة البدري الذي اعتقد بأنه سيحقق النجاحات".

وأتم حديثه :"أشكر جمهور النادي الأهلي على مساندتهم لي طوال ٨ سنوات قضيتها داخل النادي وكانو يساندوننا وقت الصعوبات قبل الأزمات وأشكرهم كثيرًا".