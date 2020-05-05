رياضة | تأجيل قرار استئناف مباريات الدوري البلجيكي للمرة الرابعة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 5 مايو 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر تأجيل قرار استئناف مباريات الدوري البلجيكي للمرة الرابعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت رابطة الدوري البلجيكي لكرة القدم بتأجيل قرارها النهائي بشأن إلغاء الموسم للمرة الرابعة، وذلك بسبب انتشار وباء فيروس كورونا.

وكان مقررا أن تحسم الرابطة الأمر اليوم الاثنين، ولكن صدر بيان يفيد بأن القرار سيُتخذ يوم 15 مايو لأن الرابطة تنتظر توضيح من مجلس الأمن الوطني.

وذكر البيان :"تتفهم رابطة الدوري تماما أنه في هذه المرحلة الأولى من استراتيجية الخروج فإن هناك أولويات عن الرياضة بشكل عام وكرة القدم الاحترافية بشكل خاص".

وأضاف البيان :" ومع ذلك نأمل في أن نتمكن من الحصول على توضيح من مجلس الأمن الوطني قريبا".

Advertisements

وأصدر مجلس رابطة الدوري البلجيكي توصية بإلغاء الموسم مطلع أبريل الماضي، ولكن تم تأجيل اتخاذ القرار النهائي عدة مرات في البلاد التي ضربها الوباء بقوة.

وهدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في الأساس الأندية البلجيكية بالاستبعاد من البطولات الأوروبية في الموسم المقبل إذا تم إلغاء الدوري البلجيكي، ولكنه أصبح الآن مستعدا لتغيير قراره.

وتم إلغاء الدوريين الفرنسي والهولندي بينما مازالت دوريات ألمانيا وإنجلترا وإيطاليا وإسبانيا تأمل في استكمال الموسم بدون جمهور.

ولكن بلجيكا، مثل اسكتلندا، تتجه نحو الإلغاء، وستخسر مبالغ أقل من عقود البث التليفزيوني إذا لم يستكمل الموسم.