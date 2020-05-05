رياضة | الزمالك مهدد بخسارة نجم الفريق

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 5 مايو 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر الزمالك مهدد بخسارة نجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى واحد من نجوم نادي الزمالك عرض من أحد أندية الدوري التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكد موقع "لو 360" المغربي أن نادي غازي عينتاب التركي يرغب في التعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي نجم الزمالك في الصيف القادم.

وكشف الموقع أن نادي عينتاب قدم عرض رسمي إلى بن شرقي لضمه في الصيف مقابل مبلغ مالي ضخم.

وأشار الموقع إلى أن نادي الزمالك أكد من قبل أنه لن يمانع في رحيل بن شرقي إلى أوروبا ولكن بشرط وصول عرض مناسب لضمه.