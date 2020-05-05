رياضة | حقيقة تعاقد الزمالك مع الظهير الأيمن لإنبي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 5 مايو 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر حقيقة تعاقد الزمالك مع الظهير الأيمن لإنبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق نادي إنبي على وجود مفاوضات من إدارة نادي الزمالك، للتعاقد مع علي فوزي، ظهير الأيمن الفريق البترولي.

ونفى نادي إنبي وصول عروض رسمية من الزمالك لضم علي فوزي، مؤكدا أن عقد اللاعب ممتد، ولا يحق له الرحيل عن صفوف الفريق البترولي إلا بموافقة النادي.

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الجدير بالذكر أن علي فوزي انضم إلى نادي إنبي في عام 2016، وشارك في 99 مبارة، محرزا هدفا واحدا، فيما صنع 6 أهداف آخرين.

وفي الموسم الحالي، خاض على فوزى مع إنبي 17 مباراة ولم يسجل أي هدف، كما لم يساهم في صناعة أي أهداف.