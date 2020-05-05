رياضة | نيوكاسل يونايتد يفتح أبوابه لاستقبال سالم الدوسري

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 5 مايو 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر نيوكاسل يونايتد يفتح أبوابه لاستقبال سالم الدوسري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق النجم السعودي ولاعب الهلال سالم الدوسري أرقاما مميزة مع فريقه ليصبح أيقونة الزعيم ونجما لامعا في الدوري السعودي للمحترفين.

وساهمت قدرات الدوسري العالية في اقترابه من اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث كشف اللاعب تلقيه عرضا رسميا من أحد الأندية الانجليزية في الدرجة الاولى.

وأوضح الدوسري أن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، يسعى لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير أرقام سالم الدوسري مع الهلال:-

Advertisements

شارك سالم الدوسري مع الهلال في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين؛ في 125 مباراة، أحرز خلالهم 23 هدفًا، فيما صنع 16 هدف آخرين.

وخاض الدوسري مع الهلال 66 لقاء في دوري أبطال آسيا، سجل خلاهم 10 أهداف، وقدم 15 تمريرة حاسمة.

كما شارك نجم الهلال هذا الموسم في 18 مباراة، بمختلف المسابقات، محرزًا 3 أهداف، بينما صنع 4 أهداف آخرين.

وبلغة الأرقام يكون الدوسري قد خاض مع الهلال 191 مباراة، ونجح في تسجيل 33 هدف، وتقديم 64 تمريرة حاسمة.