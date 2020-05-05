رياضة | إيقاف لاعب هيرتا برلين بسبب فيديو على "فيسبوك"

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 5 مايو 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر إيقاف لاعب هيرتا برلين بسبب فيديو على "فيسبوك" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر نادي هيرتا برلين الألماني لكرة القدم اليوم الإثنين، إيقاف مهاجمه الإيفواري سالومون كالو بعد فيديو مثير بثه من غرفة خلع الملابس.

وظهر كالو وزملاؤه في تسجيل الفيديو وهم يخالفون القيود الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد داخل غرفة خلع الملابس.

وذكر هيرتا برلين في بيانه: "من خلال تسجيل الفيديو من داخل غرفة خلع الملابس، خالف سالومون كالو اللوائح الأساسية للفريق وسلك سلوكاً غير مناسب للوضع ولا يمثل قواعد السلوك الخاصة بالنادي".

وأضاف البيان: "بناء على ذلك، قرر هيرتا برلين إيقافه بشكل فوري عن المشاركة في التدريب أو التجهيزات الخاصة باللعب".

ويأتي هذا في الوقت الذي وجهت فيه رابطة الدوري الألماني لكرة القدم انتقادات لاذعة لكالو بسبب الفيديو الذي نشره.

ووصفت الرابطة الفيديو الذي نشره كالو بأنه "غير مقبول على الإطلاق، ولا يمكن التسامح معه".

وطالب فريق العمل المشترك لرابطة الدوري والاتحاد الألماني لكرة القدم، اللاعبين بالتأكد من تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي وتبديل الملابس التي يستخدمونها في التدريبات وهم في منازلهم قبل القدوم إلى النادي، لكن الفيديو الذي نشره كالو أظهر كيف يتجاهل اللاعبون هذه التعليمات.

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وأوضح هيرتا برلين أمس الأحد، أن جميع اختبارات كورونا التي خضع لها اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني جاءت سلبية.

ولم يتضح بعد ما إذا كان زملاء كالو على علم بأنه يقوم بالتصوير خلال حديثه معهم، وبينهم فيداد إبيسيفيتش.

وقام كالو على الفور بحذف مقطع الفيديو الذي نشره عبر حسابه على فيس بوك، والذي أظهر زميله جوردان توروناريجا وهو يعطي عينة دم لإجراء اختبار فيروس كورونا المستجد.

وصور كالو (34 عاماً) حديثه مع زملائه مثل إبيسيفيتش داخل غرفة خلع الملابس، بالإضافة للقطات أخرى وهو يصافح زملاءه.

وظهر في مقطع الفيديو أيضاً بعض اللاعبين وهم يتناقشون بشأن استقطاع جزء من رواتبهم في ظل أزمة فيروس كورونا.

واستأنفت فرق الدوري الألماني تدريباتها هذا الأسبوع بعد الخضوع لاختبارات الكشف عن كورونا.

ويأمل مسؤولو كرة القدم أن يتم استئناف موسم "البوندسليغا" في وقت لاحق الشهر الجاري.