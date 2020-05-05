إيمانويل أديبايور.. حاول شقيقاه قتله فلجأ للانتحار.. وكوّن ثروته من الساعات.. وتبنى ابن شقيقه

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شهدت حياة النجم التوجولي إيمانويل أديبايور، لاعب فريق أسونسيون الباراجوياني حاليا، العديد من الأحداث الصعبة والمتقلبة.

أديبايور، مهاجم فريق باشاك شهير التركي، كان قد أعلن عن تبنيه لابن شقيقه المتوفى، ومنحه اسمه، مؤكداً أنه سعيد للغاية لأنه أصبح لديه أول ولد.

صحيفة “ذا صن” البريطانية، ذكرت أن أديبايور تُوفى شقيقه بيتر في يوليو 2013، وكان لديه هذا الطفل الصغير، إلا أن إيمانويل اهتم بابن شقيقه وعمل على رعايته، قبل أن يعلن للجماهير أنه قام بتبنيه رسميا، ومنحه اسم “جونيور إيمانويل أديبايور”، أي إيمانيول أديبايور الصغير.

صحيفة “ميرور” البريطانية، كانت قد نقلت تصريحات عن اللاعب قال فيها: إن أسوأ قراراته كان الانتقال إلى فريق كريستال بالاس.. مضيفا: شعرت بالندم بعد الانتقال إلى كريستال بالاس بعقد استمر لمدة 6 أشهر، حيث سجلت هدفا وحيدا في 15 مشاركة فقط، جاء في الخسارة 2-1 من واتفورد، قبل أن أرحل عن النادي.

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صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، ذكرت أن اللاعب يمتلك ثروة من الساعات الفاخرة يصل عددها إلى 12 ساعة، ونشرت صورة الساعات التي يملكها أديبايور، وقدرت مجموع ثمن هذه الساعات بـ 465 ألف جنيه إسترليني، لتكون بذلك ثروة مالية يملكها المهاجم الأفريقي من خلال ساعات اليد فقط.

صحيفة “ميرور” الإنجليزية، ذكرت أن أديبايور لن يشارك في إحدى المباريات مع فريقه توتنهام بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أمام إيفرتون، وقررت إدارة النادي منحه أجازة لأطول فترة ممكنة لحل مشاكله الأسرية.

نادي توتنهام هوتسبيرز الإنجليزي كان قد منح لاعبه التوجولي إيمانويل أديبايور مهاجم الفريق، أجازة طويلة بعد تفاقم مشاكله مع أفراد عائلته التي أدت إلى تفكير اللاعب في الانتحار بمعاونة شقيقته.

الصحيفة أشارت إلى أن اللاعب كتب أن شقيقه وضع السكينة على رقبته لتهديده والحصول على أموال، مما دفع إدارة النادي الإنجليزي لمنحه أكبر قسط من الوقت لحل مشاكله قبل العودة إلى صفوف الفريق.