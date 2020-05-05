الامارات | بني ياس يحافظ على جوهرته 4 سنوات

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شكرا لقرائتكم خبر عن بني ياس يحافظ على جوهرته 4 سنوات والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جددت شركة نادي بني ياس لكرة القدم عقد مدافع الفريق، الدولي حسن المحرمي، لمدة أربع سنوات قادمة، وفقاً لبيان صحافي تلقته «الإمارات اليوم». ويعد المحرمي من ركائز الفريق الأول وأحد لاعبي الأكاديمية، وكان قد غاب عن الفريق منذ منتصف الموسم بسبب قطع في الرباط الصليبي، ومن المقرر أن يعود اللاعب رفقة زملائه مطلع الموسم المقبل.
المحرمي غاب عن الفريق منذ منتصف الموسم بسبب قطع في الرباط الصليبي.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.