الامارات | تكليف الخيال وجاسم الإشراف على السلة واليد في نادي الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن تكليف الخيال وجاسم الإشراف على السلة واليد في نادي الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقدت إدارة الألعاب الجماعية في نادي الشارقة الرياضي، أول من أمس، اجتماعها الدوري الأول «عن بعد» بتقنية الاتصال المرئي، وشهد اعتماد أسماء الإدارات وتوزيع الحقائب الإدارية، بتكليف عدنان الخيال الإشراف على لعبة كرة السلة، وجاسم محمد الإشراف على لعبة كرة اليد.

وترأس الاجتماع عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، رئيس إدارة الألعاب الجماعية، محمد عبيد الحصان، وحضره أعضاء الإدارة الجدد، ممثلين بعدنان الخيال، ومحمد جاسم، والمدير التنفيذي للإدارة هشام جميل.

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وتوجه رئيس إدارة الألعاب الجماعية، محمد عبيد الحصان، في بداية الاجتماع، بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وإلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة.

وناقش الاجتماع آخر المستجدات في التواصل مع اتحادي كرة السلة وكرة اليد، وخطط الاتحادات حول توقيتات وطريقة عودة النشاط حسب الوضع الراهن.

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