الامارات | رمسة ملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوروز

ذكرت صحيفة «ون فوتبول»، الإسبانية، أن أحد أندية دوري الخليج العربي تقدم بعرض للتعاقد مع لاعب راسينغ الأرجنتيني نيكولاس أوروز، وسط منافسة من سبورتينغ لشبونة البرتغالي، وكانت صحف إسبانية أشارت، في مارس الماضي، إلى اهتمام الوصل بضم اللاعب.

عزاء

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أعلن المدير الإعلامي لنادي الشارقة، عادل الحمادي، عن وفاة زوجة مدرب الفريق السابق، جمعة ربيع، متقدماً بخالص العزاء إلى أسرته، إذ إن الراحلة والدة لاعب الشارقة حميد جمعة ربيع، وشقيقة اللاعب السابق بخيت سعد.

اجتماع

ينتظر أن تعقد شركة كرة القدم، بنادي الشارقة، اجتماعاً لتوزيع المهام على أعضائها، وبحث متطلبات الفريق الأول، تمهيداً لبدء مرحلة جديدة في مسيرة الفريق، علماً بأنه تم تشكيل مجلس إدارة الشركة، أخيراً، برئاسة عبدالله العجلة، وعضوية أربعة لاعبين قدامى في النادي.

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