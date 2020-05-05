الامارات | تأجيل مونديال السباحة من 2021 إلى مايو 2022

شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مونديال السباحة من 2021 إلى مايو 2022 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أرجئت بطولة العالم للسباحة التي كانت مقررة في صيف 2021، إلى مايو 2022، وذلك بعد قرار تأجيل أولمبياد طوكيو لعام حتى صيف 2021، بحسب ما أعلن الاتحاد الدولي للسباحة (فينا) أمس.

وحدد الاتحاد الدولي الموعد الجديد لمونديال السباحة الذي تستضيفه اليابان أيضاً، لكن في فوكووكا على جزيرة كيوشو جنوب البلاد، بين 13 و29 مايو 2022، موضحاً على لسان رئيسه الأوروغوياني خوليو ماليوني في بيانه أمس: «بعد التواصل مع المعنيين والوقوف على ملاحظاتهم، ليس لدينا شك في أن القرار المتخذ سيوفر أفضل الظروف الممكنة لجميع المشاركين». وتابع «يأمل (فينا) في أن يؤدي الإعلان عن هذه التواريخ الى وضوح مسألة التنظيم بالنسبة لجميع المعنيين».

وكان من المفترض أن تقام البطولة التي تجمع بين منافسات الأحواض، المياه المفتوحة، الغطس، السباحة الفنية وكرة الماء، بين 16 يوليو والأول من أغسطس 2021، لكن هذه التواريخ تتضارب مع الموعد الجديد لأولمبياد طوكيو المقرر الآن بين 23 يوليو والثامن من أغسطس 2021.

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وحتى قبل تأجيل أولمبياد طوكيو، وبعد القرار الذي صدر في أواخر مارس، أشار الاتحاد الدولي للسباحة الى أنه يدرس مع شركائه مسألة إعادة برمجة البطولة الأهم لديه على الروزنامة.

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