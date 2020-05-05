الامارات | حكم أوروبي: إدارة المباريات من دون جمهور أسهل

شكرا لقرائتكم خبر عن حكم أوروبي: إدارة المباريات من دون جمهور أسهل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُعدّ إقامة مباريات كرة القدم من دون حضور الجمهور صعبة على الجماهير وعلى اللاعبين أيضاً، ولكن بالنسبة للحكام يصبح العمل أقل صعوبة. وقال سيبيرت (35 عاماً) لمجموعة «فونكي» الإعلامية أمس: «سيكون مختلفاً، ولكن أسهل». وأضاف:«تسمع الالتحامات، الساق بالساق، باطن القدم بباطن القدم. هذا ينتج عنه صوت دقيق للغاية. وكحكم، لدي أذن مدربة لمعرفة الالتحامات التي تكون ضد القواعد والالتحامات التي تظل ضمن القواعد العادلة». Advertisements وقام سيبيرت بالفعل بإدارة مباراتين دوليتين هذا الموسم دون حضور الجمهور. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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