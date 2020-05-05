شكرا لقرائتكم شوقي غريب: أرفض تشويه صورة المنتخب الأولمبي بعد التأهل لـ"طوكيو 2020" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي عن رضاه بقرار الاعتماد على لاعبي مواليد 97 للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020" والتي تم تأجيلها إلى 2021 بسبب فيروس كورونا، مشيرا إلى أن القرار متوقع وأنهى حالة اللغط، ويجعل الجميع يعمل وهم في حالة طمأنينة.

قال غريب في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم على قناة أون تايم سبورتس: سيتم الاستعانة بالثلاثي الكبار للمشاركة مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو، مشيرا غلى أن وائل رياض كان يعمل في وادي دجلة ولكنه حصل على خطاب تفرغ من ادارة النادي من أجل العمل في الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي.

تابع أن إداري المنتخب لم يعمل في السعودية بل أقدم على أداء العمرة من فترة، وحدثت أزمة غلق باب الطيران بسبب أزمة كورونا ليظل عالقا في الأراضي السعودية، رافضا فكرة تشويه صورة أسرة المنتخب الأولمبي بعد التأهل للأولمبياد، كونه أسرة واحدة والجميع يعمل على قلب رجل واحد.